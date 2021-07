Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 27. Juli 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Geldbörse entwendet

Montag, 26.07.2021, zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter gelangte am Montagvormittag vermutlich während der Abwesenheit der späteren geschädigten offenbar in einem unbeobachteten Moment in ein unverschlossenes Büro eines Verwaltungsgebäudes in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Aus dem Büro wurde eine hier abgelegte Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch verschiedene persönliche Papiere und Ausweise. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werde. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell