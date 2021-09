Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Versuchter Einbruch in Turnhalle in Voiswinkel

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (04.09.) gegen 13:25 Uhr wurden die Beamten zur Grundschule in der Sankt-Engelbert-Straße in Voiswinkel gerufen, da sich Unbekannte in der Nacht zuvor unerlaubt Zutritt zur freistehenden Turnhalle der Grundschule verschafft hatten. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Fenster der Damentoilette aus dem Fensterrahmen gebrochen wurde und im Innenraum des Gebäudes lag. Zudem lag ein Feuerlöscher auf dem Boden der Turnhalle, der vermutlich als Ursache des weißen Pulvers gilt, mit dem der Turnhallenboden und der Geräteraum bedeckt waren. Es wurde eine Strafanzeige wegen versuchten Einbruchs und Sachbeschädigung aufgenommen.

Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen.(ch)

