Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Alkoholisierte Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Leichlingen (ots)

Am vergangenen Samstag (04.09.) ist nachts gegen 23:15 Uhr auf der Neukirchener Straße eine Radfahrerin gestürzt. Die 45-jährige Leichlingerin war in Richtung Opladener Straße unterwegs und ist mit dem Vorderrad gegen den Bordstein geraten und dadurch zu Fall gekommen. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht und ein Verkehrsteilnehmer hielt mit seinem Pkw an, um Erste Hilfe zu leisten.

Eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung half der Frau auf und bemerkte, dass sie stark schwankte und lallte.

Ein Atemalkoholvortest ergab fast 2 Promille. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen sie wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell