Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Fahrten unter Drogeneinwirkung in den letzten 24 Stunden

Bergisch Gladbach (ots)

In den letzten 24 Stunden kam es zu gleich drei Fahrten unter Betäubungsmitteln. Am Donnerstagmorgen (02.09.) gegen 9:45 Uhr wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle der 38-jährige Fahrer eines Fahrzeuges mit Bergheimer Kennzeichen in der Sülztalstraße in Rösrath angehalten und überprüft. Nachdem die Beamten besondere Auffälligkeiten feststellten und der Betroffene einem Drogentest zustimmte, konnte ein positives Ergebnis auf Cannabis und Amphetamine festgestellt werden.

Am selben Tag gegen 19:15 Uhr hielten die Beamten einen Pkw mit auf der Balkener Straße in Overath zu einer gezielten Verkehrskontrolle an. Nachdem der 38-jährige Bergisch Gladbacher einräumte, gelegentlich Cannabis zu konsumieren und einem freiwilligen nachfolgenden Test zustimmte, konnte ein positives Ergebnis auf THC festgestellt werden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03.09.) gegen 03:31 Uhr wurde ein dritter Pkw auf der alten Wipperfürther Straße in Fahrtrichtung Reuterstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Nach reichlichen Auffälligkeiten räumte der 43-jährige Betroffene auf dem Weg zur Polizeiwache Bergisch Gladbach den Drogenkonsum ein. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Alle Betroffenen erwaret im Falle einer positiven Blutuntersuchung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell