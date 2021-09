Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wertvolles Schmuckstück im Schloss Bensberg entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Sonntag (05.09.) gegen 11:00 Uhr fiel einer Mitarbeiterin des Althoff Grandhotels Schloss Bensberg in der Kadettenstraße auf, dass eine Kette mit Anhänger von Leo Wittwer aus einer der Schaukästen in der Hotellobby verschwunden ist. Da auf eine gepflegte und ordentliche Anordnung der Schmuckstücke in den mit einer Schließeinrichtung versehenden Schaukästen stets besonders geachtet wird, kann der Tatzeitraum auf Samstag (04.09.2021) 19:00 Uhr bis Sonntag (05.09.) 11:00 Uhr eingegrenzt werden.

Der Verkaufswert der Kette beläuft sich auf einen vier- bis fünfstelligen Betrag. Auf Grund des hohen Sachwertes wurde am Schaukasten eine Spurensicherung veranlasst.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.(ch)

