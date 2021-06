Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210616 Viersen-Süchteln: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Ein 40jähriger Mann aus Nettetal fuhr mit seinem Rennrad am Mittwoch, gegen 16:40 Uhr, aus Richtung Süchtelner Höhen vom Mühlenheuweg in die bevorrechtigte Ritterstraße ein. Hier stieß er mit dem Pkw eines 40jährigen Krefelders zusammen, der die Ritterstraße in Richtung Bocholt befuhr. Der Radfahrer verletzte sich leicht./jp (480)

