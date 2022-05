POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2022

Polizeipräsidium Heilbronn

Auf ein Neu(nt)es - "PLATTE IX"

Nach dem pandemiebedingten Ausfall im Jahr 2020 veranstaltet das Polizeipräsidium Heilbronn in diesem Jahr zum neunten Mal den traditionellen Motorradsicherheitstag "PLATTE" an dem beliebten Biker-Treff auf dem Parkplatz "Aussichtsplatte" bei Löwenstein.

Für Sonntag, den 15. Mai 2022 sind wieder Partner aus der Motorradbranche und der Verkehrssicherheitsarbeit eingeladen, um ein attraktives und abwechslungsreiches Informations- und Ausstellungsangebot zu bieten. Die Bundesstraße 39 ist an diesem Tag für den Durchgangsverkehr gesperrt und wird zum Motorradparkplatz. Die Aussichtsplatte wird zur Ausstellungsfläche, auf der Motorradhändler aller Marken ihre aktuelle Fahrzeugpalette präsentieren, und die Fahrbahn wird zur Showmeile.

In den vergangenen Jahren zeigten professionelle Stuntfahrer, wie der ehemalige Supermotofahrer Jo Bauer oder der Trialmeister Kevin Funk, hier ihr Können. Dieses Jahr stellt das BIG BIKE MEET mit "SPOT live" jungen Fahrern aus der Region diesen Raum zur Verfügung, um hier auf ihren Supermoto- und Stuntmotorrädern ihre Fähigkeiten zu demonstrieren. Gerade bei jungen Zweiradfahrern erfreut sich das sogenannte "bikelife", bei dem überwiegend nur auf einem Rad gefahren wird, großer Beliebtheit. Da so etwas im öffentlichen Verkehrsraum nur bedingt Platz findet und zunehmend zu Problemen führt, will die Polizei bei dieser Gelegenheit auch hierüber informieren.

Traditionell gehört wieder ein Motorrad-Gottesdienst zum festen Programm. Werner Berr vom MoGo Trautenhof und die Band "Just Jesus" werden diesen gestalten. Zum Abschluss der Veranstaltung soll dann im Rahmen einer Gedenkfahrt von der "Platte" über die "Sulzbacher Steige" und wieder zurück, den Verunfallten der vergangenen Jahre gedacht werden. Der Verein Rennleitung#110 will damit verbunden auch einen Appell an alle Motorradfahrer richten, ihren Teil dazu beizutragen, dass alle sicher ankommen und niemand mehr umkommen muss.

Die Wahrscheinlichkeit in den Löwensteiner Bergen der Polizei zu begegnen ist hoch. Wahrscheinlich ist es aber nie so entspannt möglich, wie an diesem Tag, an dem alles dem Miteinander im Dialog gewidmet ist.

