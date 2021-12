Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und erheblichem Rückstau durch Vollsperrung

BAB 3 FR Frankfurt Gem. Deesen (ots)

Am Dienstag, dem 14.12.21 kam es um 06:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 3 in FR Frankfurt, Gemarkung Deesen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein PKW Fahrer, der den linken von drei Fahrstreifen befuhr, nach links von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und fuhr ruckartig nach rechts, wo er mit einem LKW zusammenstieß, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Der PKW Fahrer wurde leicht verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Aufgrund der Vollsperrung der Fahrbahn für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten kam es bei dem herrschenden starken Verkehrsaufkommen zu einem erheblichen Rückstau.

