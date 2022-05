Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Von der Fahrbahn abgekommen

Neben der Straße landete am Donnerstag ein Autofahrer bei Erlenmoos.

Ulm (ots)

Der 22-Jährige fuhr kurz nach 20 Uhr auf der Landstraße von Rot an der Rot nach Erlenmoos. Vor Eichbühl geriet der Ford infolge Unachtsamkeit nach rechts auf den Seitenstreifen. Das Auto streifte zwei Leitpfosten, geriet ins Schleudern und fuhr nach rechts in einen Graben. Schließlich kam der Pkw in einer Wiese zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt die 19-Jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt des Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Pkw auf etwa 4.500 Euro. Auf den 22-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

