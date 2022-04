Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Versuchter Einbruch in eine Wohnung

In der Zeit zwischen Samstag, 23. April 2022, 18.00 Uhr, und Sonntag, 24. April 2022, 22.15 Uhr, versuchte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Graf-von-Galen-Straße zu verschaffen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 23. April 2022, 18.00 Uhr und Sonntag, 24. April 2022, 12.15 Uhr, zerstörte eine bislang unbekannte Person ein Warnschild sowie eine große Playmobil Figur im Erlenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 24. April 2022, um 5.17 Uhr, wurde durch Zeugen mitgeteilt, dass ein 20-jähriger Mann aus Damme alkoholisiert mit einem Auto im öffentlichen Verkehrsraum fahren soll. Der Autofahrer konnte durch Polizeibeamte schließlich auf einem Parkplatz angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,02 Promille. Darüber hinaus mussten sie feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Während des Einsatzes beleidigte er zudem einen Polizeibeamten und zeigte ihm den Mittelfinger. Es wurden hier zu Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 24. April 2022, um 15.13 Uhr, fuhren ein 57-jähriger Autofahrer aus Solingen, ein 54-jähriger Autofahrer aus Essen (NRW) mit seiner 65-jährigen Beifahrerin aus Essen (NRW) und ein 57-jähriger Autofahrer aus Münster auf der Dinklager Straße in Richtung Dinklage. Als der Solinger nach links abbiegen wollte, fuhr ihm der 54-jährige Essener hinten auf, woraufhin der Mann aus Münster ebenfalls auffuhr. Beide Personen aus Essen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Dinklager Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Auch die Feuerwehr aus Dinklage war im Einsatz.

Vechta - Diebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 21 April 2022, 16.15 Uhr bis Freitag, 22. April 2022, 08.00 Uhr wurden bei einer Schule in der Brüsseler Straße durch unbekannte Personen zwei Parkplatzsperren (Pfosten mit Bügel) entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 22. April 2022, gegen 08.20 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Pick-Up auf der Falkenrotter Straße und touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Pkw der Marke "Mercedes Benz, 180d" an der Stoßstange. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

