Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Lagerraum

Idar-Oberstein (ots)

Am 22.10.2021, zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde in einen Lagerraum der Tiefgarage in der Wilhelmstraße in 55743 Idar-Oberstein eingebrochen. Hierbei wurde die Tür des Abstellraums durch bisher unbekannte Täter aufgebrochen und anschließend Reinigungsmittel, sowie eine Kabeltrommel entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 400 - 500 Euro. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781- 5610 Sachbearbeiter: PK Kraus piidar-oberstein@polizei.rlp.de

