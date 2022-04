Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 24. April 2022, gegen 19.50 Uhr, bog eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug von der Glaßdorfer Straße nach rechts auf die B72 auf und touchierte dabei eine Fußgängerampel. Durch den Zusammenstoß wurden die Lampenschirme aus der Halterung gerissen. Im Anschluss entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Barßel - Versammlung

Am Sonntag, 24. April 2022, zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr, fand eine angezeigte Versammlung unter dem Motto "gegen Gesellschaftsspaltung, Impfpflicht etc". am Hafen in der Deichstraße statt. Die Versammlung hatte in der Spitze 12 TeilnehmerInnen. Sie verlief friedlich und ohne Störungen.

