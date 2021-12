Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Nachtrag zu einem Aufbruchversuch eines Geldautomaten in einem Einkaufsmarkt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Sonntag, 26. Dezember 2021, 20:00 Uhr, bis Montag, 27. Dezember 2021, 1:30 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter über das Dach in einen Einkaufsmarkt in der Straße "Reinersweg" in Delmenhorst ein.

Die Täter ließen nach einem Aufbruchversuch eines Geldautomaten eine Leiter am Tatort zurück. Ein Bild einer baugleichen Leiter befindet sich im Anhang. Die Tatleiter weist jedoch nicht die roten Markierungen auf. Stattdessen befindet sich ein "ALPE"-Aufkleber auf der einen Seite. Ausgezogen hat die Tatleiter eine Länge von 7,04 Metern. Sie weist übliche Gebrauchsspuren auf.

Die Polizei Delmenhorst bittet im Rahmen der Ermittlungen um Mithilfe: Wer kann Hinweise zu der Leiter geben? Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5108754

