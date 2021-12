Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Aufbruchversuch eines Geldautomaten in einem Einkaufsmarkt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Sonntag, 26. Dezember 2021, 20:00 Uhr, bis Montag, 27. Dezember 2021, 1:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der Straße "Reinersweg" in Delmenhorst ein.

Die Täter begaben sich zunächst auf das Dach des Marktes und öffneten dieses auf gewaltsame Art und Weise. Nachdem sich Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft wurde, brachen die Täter im weiteren Verlauf eine Wand auf, um an einen dahinter befindlichen Geldautomaten zu gelangen. Den Automaten versuchten sie ebenfalls gewaltsam aufzubrechen. Diebesgut wurde nicht erlangt.

Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 35.000 Euro. Der Geldautomat ist nicht weiter betriebsfähig.

Mögliche Zeugen oder Personen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

