Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Pkw in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 26. Dezember 2021, in dem Zeitraum von 15:45 bis 16:05 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Pkw ein, welcher am "Schehnberger Weg", Ecke "Luchsendamm", in Wardenburg abgestellt war.

Die Täter beschädigten die Fensterscheibe der Fahrertür und verschafften sich somit Zugang zu dem Innenraum des Fahrzeuges. Aus dem schwarzen Renault wurde Bargeld entwendet.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell