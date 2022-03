POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Varel

Varel (ots) - Ein Unbekannter nahm am 16.03.2022 im Zeitraum von 20-23:00 Uhr einen Roller in der Straße Aeropark unberechtigt in Gebrauch und beschädigte den Roller dabei erheblich. Anschließend entsorgte der Nutzer den Roller nicht mehr fahrbereit in einer nahegelegenen Hecke. Zeuge, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Varel unter 04451 923-0 zu melden. Rückfragen ...

