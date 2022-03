POL-WHV: Unbefugter Gebrauch eines Rollers - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots) - Am 17.03.2022, ca. 00.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter in der Straße "Am Bullhamm" auf das Gelände einer Kfz-Werkstatt und entwenden dort einen abgestellten roten Abschlepp-Lkw der Marke Mercedes, Typ 307 mit Friesländer Kennzeichen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Oldtimer. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Jever ...

