POL-WHV: Diebstahl eines Kraftfahrzeuges in Jever - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots) - Am 16.03.22, wurde gegen 15.20 Uhr in der Rahrdumer Straße in Jever ein 74-jähriger Mann festgestellt, der zuvor unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw fuhr. Ein Test am Alcomaten ergab bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,79 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ...

