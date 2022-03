Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht - schwarzer Audi beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Am Freitag, 25.03.2022 in der Zeit von 19:10 bis 19:55 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Beginenpad in Straelen ein dort geparkter schwarzer PKW Audi im Heckbereich linksseitig beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher des Verkehrsunfalls entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250.

