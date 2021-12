Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Apotheke - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 06:50 h haben bisher unbekannte Täter in Buxtehude in der Straße "Zwischen den Brücken" eine Scheibe an der rechten Seite einer dortigen Apotheke eingeschlagen.

Durch die Öffnung sind diese dann in das Innere eingedrungen und haben sämtliche Kassenbereiche durchsucht. Der Versuch, einen Tresor im Büro zu öffnen, schlug dann allerdings fehl.

Mit Bargeld und einem Laptop-Computer als Beute konnten der oder die Einbrecher dann unerkannt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

