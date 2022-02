Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Beleidigungen und Widerstand bei Polizeikontrolle

Gummersbach (ots)

Zivilpolizisten haben am Freitag (18. Februar) gegen 15:15 Uhr auf dem Steinmüllergelände einen Drogenhandel beobachtet. Als die Polizisten die drei Personen kontrollieren wollten, ergriffen alle die Flucht. Einem 19-jährigen Tatverdächtigen folgten sie bis ins Forum. Auf die Kontrolle reagierte dieser aggressiv und beleidigend. E weigerte sich auszuweisen und äußerte gegenüber den Polizisten mehrfach: "Halt deine Fresse du Hu...." Da er sich in keinster Weise kooperativ zeigte, legten ihm die Polizisten Handfesseln an. Dagegen wehrt er sich mit Händen und Füßen. Er wurde zur Identitätsfeststellung der Polizeiwache Gummersbach zugeführt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand und Beleidigung von Polizeibeamten.

