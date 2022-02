Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rot-weißes Geländemotorrad gestohlen

Nümbrecht (ots)

Eine rot-weiße Enduro der Marke Suzuki haben Unbekannte am Donnerstag (17. Februar) in Nümbrecht gestohlen. Das 31 Jahre alte und nicht zugelassene Motorrad vom Typ DR 650 R war an einem Haus in der Straße "In der Delle" abgestellt. Zeugen, die in der Tatzeit zwischen 5.30 und 16.40 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell