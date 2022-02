Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Wipperfürth-Ente

Wipperfürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 506 in Wipperfürth Ente wurden am Donnerstagabend (17. Februar) ein 23-jähriger Autofahrer schwer und eine 37-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Gegen 22:00 Uhr beabsichtigte der 23-jährige Kürtener mit seinem Pkw aus der Straße Ente nach links auf die B 506 abzubiegen. Zu dieser Zeit befuhr die 37-jährige Schwarzwälderin die B 506 in Fahrtrichtung Wipperfürth. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich, wodurch diese stark beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Die verletzten Personen wurden Krankenhäusern zugeführt. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn. Diese war bis kurz nach 00:00 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell