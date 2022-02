Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Farbschmierereien in Waldbröl

Waldbröl (ots)

Gleich in mehreren Fällen von Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien ermittelt derzeit die Kriminalpolizei in Waldbröl. In der Nacht von Montag auf Dienstag (14./15. Februar) hatten Unbekannte in der Kaiser-, Scharnhorst, Wiehler und Theodor-Storm-Straße mehrere Autos und Gebäude mit schwarzer und brauner Sprühfarbe verunstaltet. Bei einem betroffenen Auto in der Wiehler Straße war zudem ein Reifen zerstochen. Am Wochenende (11. - 14. Februar) war bereits eine Schule im Albert-Schweitzer-Weg in ähnlicher Weise betroffen; hier nutzten die Täter allerdings auch Filzschreiber, um Türen und Fensterbänke zu beschmieren. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

