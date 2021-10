Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211005-4: Polizistin stellt Dieb in ihrer Freizeit - Festnahme

Frechen (ots)

Gegen den 17-Jährigen lag ein offener Haftbefehl vor.

Polizisten haben am Montagmittag (4. Oktober) in Frechen einen Dieb (17) festgenommen. Der 17-Jährige hatte zuvor einen Rucksack und Zigaretten aus einem Auto an der Immanuel-Kant-Straße entwendet.

Gegen 12 Uhr beobachtete die Polizistin (33) in ihrer Freizeit den Verdächtigen, der die Tür eines geparkten und offenbar unverschlossenen Autos öffnete. Als sich der junge Mann einen Rucksack aus dem Auto nahm und damit wegrannte, war für die erfahrene Beamtin klar, dass es sich um einen Diebstahl handeln muss. Sie alarmierte ihre diensthabenden Kollegen und lief dem Flüchtenden umgehend hinterher. In Höhe des Joseph-von-Eichendorff-Wegs hatte sie den Tatverdächtigen eingeholt und verhinderte damit die weitere Flucht des Jugendlichen, der sich zu diesem Zeitpunkt am Wegesrand versteckt hatte. Als die 33-Jährige den Dieb ansprach, räumte er seine Tat sofort ein.

Hinzugerufene Polizisten nahmen den 17-Jährigen fest, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Festgenommene befindet sich mittlerweile in einer Jugendarrestanstalt.

Den gestohlenen Rucksack und die Zigaretten stellten die Beamten sicher, übergaben die Gegenstände wenig später an den rechtmäßigen Eigentümer (58) und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

