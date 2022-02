Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pol-GM: 41-jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bild-Infos

Download

Wipperfürth (ots)

Auf der B506 in Wipperfürth-Lamsfuß ereignete sich heute gegen 12:40 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Kürtener befuhr die B506 von Wipperfürth in Richtung Bergisch Gladbach. Kurz vor der Ortschaft Lamsfuß kam er in einer langgezogenen Geraden aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier geriet er auf den angrenzenden Grünstreifen und anschließend ins Schleudern. Auf der Gegenfahrbahn prallte der Pkw mit der Beifahrerseite, quer zur Fahrbahn rutschend, in die Front des entgegenkommenden Pkw eines 81-jährigen Kölners und dessen 78-jährigen Ehefrau.

Der Kürtener wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch Ersthelfer befreit, er musste durch Rettungskräfte reanimiert werden und erlag auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen. Der 81-jährige Kölner und seine Ehefrau wurden durch den Unfall schwerverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell