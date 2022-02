Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mann geht bei Kellereinbruch auf Anwohner los

Gummersbach (ots)

Ein Einbrecher hat am frühen Freitagmorgen (18. Februar) auf einen Anwohner eingeschlagen, der ihn auf frischer Tat ertappt hatte; der Mann wurde festgenommen. Gegen 03.50 Uhr hatten Anwohner aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Weidenstraße verdächtige Geräusche gehört. Weil bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in dem Haus mehrere Keller aufgebrochen worden waren, machte sich ein 38-jähriger Bewohner des Hauses auf, um nach der Ursache der Geräusche zu suchen. Dabei stieß er im Kellertrakt auf einen 41-jährigen Gummersbacher, der sich zuvor durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang zum Treppenhaus verschafft hatte. Der 41-Jährige versetzte dem Anwohner zwei Faustschläge und versuchte zu flüchten. Dies konnte der 38-Jährige aber verhindern, sodass die Polizei den Mann kurze Zeit später festnehmen konnte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler Tatbeute, die aus dem vorherigen Einbruch stammt. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell