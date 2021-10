Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Weida: Gestern (25.10.2021), gegen 07:45 Uhr, befuhr eine 23-jährige Skoda Fahrerin die Wallstraße in Richtung Neustädter Straße. Sie schnitt eine Linkskurve und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw BMW. Dessen 23-jähriger Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamte fest, dass die Unfallverursacherin unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test reagierte positiv auf Kokain. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (OK)

