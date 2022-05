Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Mann auf Straße ausgeraubt

Vier Unbekannte traten am Freitag auf einen Mann in Laupheim ein.

Ulm (ots)

Gegen 1.30 Uhr war ein 28-Jähriger in der Fockestraße unterwegs. Dort sprachen ihn wohl vier Unbekannte an, die eine Zigarette forderten. Daraufhin gingen die Männer ihr Opfer körperlich an und rangen es zu Boden. Mit einer Flasche verletzten sie den 28-Jährigen dann an der Hand und schlugen ihn. Als er wieder zu sich kam, war seine Geldbörse nicht mehr da. Die Kriminalpolizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für die Tat. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07392/96300 zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

+++++++ 0922553

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell