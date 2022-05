Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.05.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Riskant Unterwegs

Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Lamborghini war am Donnerstagnachmittag riskant unterwegs. Auf der Landstraße von Freudenberg kommend in Fahrtrichtung Wertheim fiel der Verkehrsteilnehmer mit seiner waghalsigen Fahrweise auf. Er überholte mehrere Fahrzeugkolonnen und war dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Wem ist am Donnerstag im Zeitraum von 13.45 Uhr bis 14.15 Uhr zwischen Miltenberg und Wertheim ein weißer Lamborghini aufgefallen und wurde durch die Fahrweise dessen Fahrers gefährdet? Zeugen und Geschädigte sollten sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 60040 melden.

