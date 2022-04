Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Radfahrer verunfallt alkoholisiert - Einbrüche in Diepholz und Twistringen ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Gerätehäuschen der Sportgemeinschaft Diepholz, Moorstraße, eingebrochen. Die Unbekannten zerstörten eine Glasscheibe und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ca. 20 Bälle. Bereits in der Zeit vom 15.04.22 bis 19.04.22 wurde auf die gleiche Art und Weise in das Gerätehaus eingebrochen. Dabei entwendeten die Täter 3 Bälle. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Twistringen - Einbruch in Gaststätte

In der Zeit von Sonntag, 21.30 Uhr, bis Montag, 09.00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Gastronomiebetriebes an der Südstraße und entwendete Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Asendorf - Verkehrsunfall

Am Montag um 16.35 Uhr wollte eine 82-jährige aus Asendorf mit ihrem Pkw Seat die Essener Straße von der Vilser Straße aus in Richtung St. Marcelusstraße überqueren. Sie übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Sattelzugmaschine mit Auflieger eines 42-jährigen aus Haßbergen, welcher die Essener Straße in Richtung Hoya befuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Die 82-jähirge wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von 16300 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Am Montag um 23.45 Uhr wollte ein 33-jähriger aus Bruchhausen-Vilsen mit seinem Pkw vom Parkplatz eines Fitnessstudios auf die Bahnhofstraße in Bruchhausen-Vilsen einfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden 67-jährigen Radfahrer aus Bruchhausen-Vilsen. Der Radfahrer bremste stark ab und stürzte dabei gegen den Pkw des 33-jährigen, er wurde leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand minimaler Sachschaden. Der Radfahrer stand unter Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

