Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 23.04.2022

Diepholz (ots)

PI Diepholz

---Fehlanzeige---

PK Syke

Syke - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend wird ein 36-jähriger Syker mit einem Pkw an der B6, Barrier Straße, in Syke/Barrien von der Polizei angehalten und kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle stellen die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (THC) steht und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Syker erwartet nun ein Strafverfahren.

PK Weyhe

Stuhr - Diebstahl aus Wohnhaus

Im Zeitraum von Mittwoch- bis Freitagmorgen gelangte ein bisher unbekannter Täter mutmaßlich über eine geöffnete Terrassentür in ein Wohnhaus im Burgenweg in Stuhr - Brinkum und entwendete ca. 700 Euro Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Weyhe in Verbindung zu setzen.

PK Sulingen

---Fehlanzeige---

PI Diepholz Jaschek, POK ---WDL---

