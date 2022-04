Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Tödlicher Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 51 in Diepholz, Graftlage, wurde am heutigen Freitag gegen 11.45 Uhr ein Motorrad-Fahrer tödlich verletzt.

Der 39-jährige Motorrad-Fahrer war auf der B 51 in Richtung Lembruch unterwegs, als er von einem entgegenkommenden Linksabbieger übersehen wurde. Der 53-jährige Pkw-Fahrer der Post wollte, aus Lembruch kommend, nach links auf ein Grundstück abbiegen. Er ließ zunächst ein Fahrzeug im Gegenverkehr passieren, bevor er abbog. Motorrad und Postfahrzeug kollidierten frontal. Eine zufällig am Unfallort vorbeikommende Ärztin versuchte noch den Motorrad-Fahrer zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Der Gesamtschaden wird auf rund 25000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell