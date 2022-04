Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stemshorn (B 51) - Schwerer Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 16.20 Uhr wurden bei einem schweren Verkehrsunfall zwei Fahrzeugführer zum Teil schwer verletzt.

Eine Pkw-Fahrerin befuhr die Osnabrücker Straße (B 51) in Richtung Osnabrück. Als sie von der B 51 nach links in die Straße Barenbruch abbiegen wollte und langsamer wurde, fuhr der nachfolgende Fahrer eines Mercedes Vito auf den Pkw auf. Laut ersten Zeugenaussagen hatte die Pkw-Fahrerin erst sehr spät den Fahrtrichtungsanzeiger betätigt. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Vito erlitt leichte Verletzungen und einen Schock.

Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße 51 für einige Zeit voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

