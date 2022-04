Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, versuchter Einbruch - Stuhr, Kradfahrerin stürzt - Bassum, Fahrer unter Drogeneinfluss Pkw ohne Versicherung ---

Sulingen - Versuchter Einbruch

Bereits in der Zeit von Freitag, 21:30 Uhr, bis Samstag, 07:00 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Sulingen, Zum Mühlenteich 20, einzubrechen. Alle Versuche misslangen und die Täter flüchteten unerkannt. Außerdem verwüsteten sie die im Eingangsbereich stehenden Blumen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Diepholz - Betrunkener Fahrer

Eine Polizeistreife kontrollierte am frühen Ostermontag, 05.20 Uhr, einen 59-jährigen Pkw-Fahrer, der mit seinem Pkw in Diepholz, Graftlage, unterwegs war. Die Kontrolle der Fahrtüchtigkeit ergab einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille. Der 59-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm eindringlich untersagt. Um ganz sicher zu gehen, stellte die Polizei die Fahrzeugschlüssel sicher. Den 59-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren und längere Zeit keinen Führerschein.

Stuhr - Kradfahrerin stürzt

Eine 25-jährige Krad-Fahrerin ist gestern gegen 16.20 Uhr auf der Heiligenroder Straße (B 439) gestürzt und hat sich leicht verletzt. Als sie die Heiligenroder Straße Richtung Bassum befuhr, war, nach ihren Angaben, plötzlich das Hinterrad weggerutscht. Die 25-Jährige war dadurch gestürzt und wurde zum Glück nur leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Bassum - Ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss

In der Nacht zu Ostermontag gegen 04:15 Uhr wurde ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Edewecht auf der Eschenhäuser Straße von der Polizei kontrolliert, da sein PKW nicht die erforderliche Pflichtversicherung aufweisen konnte. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss eines berauschenden Mittels gefahren ist. Nachdem er 28-Jährige eine Blutprobe abgegeben hatte, wurde ihm die Weiterfahrt mit sofortiger Wirkung untersagt.

Bassum - Verkehrsunfall

Eine 18-jährige Fahranfängerin hat am Ostermontag gegen 16:30 Uhr einen Sachschaden von ca. 6500 Euro verursacht. Sie befuhr mit ihrem PKW die Bürgermeister-Lienhop-Straße und touchierte im Vorbeifahren einen, am Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Als sie sich umdrehte, um zu schauen, was passiert ist, fuhr sie auf einen parkenden Pkw auf. Da sie den Sicherheitsgurt nicht ordnungsgemäß angelegt hatte, schlug sie durch den Aufprall mit dem Kopf auf das Lenkrad und verletzte sich dabei leicht.

