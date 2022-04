Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 16.04.2022

Diepholz (ots)

Polizeikommissariat Syke

Raub in Twistringen

Am Freitagnachmittag ist es auf einem Spielplatz in der Straße "Auf den Äckern" gegen 16:00 Uhr zu einem Raub gekommen. Eine Gruppe von fünf Jugendlichen wurde auf dem Spielplatz von einem schwarz gekleideten Mann angesprochen. Der Mann zog eine Schusswaffe aus der Jacke und zeigte sie den Jugendlichen. Hiernach steckte er die Waffe wieder weg. Anschließend schlägt er einem der Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht. Vier der fünf Jugendlichen flüchten daraufhin vom Spielplatz. Der fünfte Jugendliche, 15 Jahre alt aus Twistringen, wurde von dem Täter zur Herausgabe seines Handys gezwungen. Danach flüchtet der Täter fußläufig vom Spielplatz in unbekannte Richtung. Der Täter wird als ca. 170cm groß, schwarz gekleidet und mit weißen Turnschuhen beschrieben. Er soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Sollten Sie Hinweise zur Tat oder dem Täter liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242/969-0.

Diebstahl an einem PKW in Bassum, OT Nordwohlde

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Straße "Bucheneck" in Bassum, Ortsteil Nordwohlde, von einem Mini-Cooper alle vier Kompletträder entwendet. Zudem werden die Fenster des PKW eingeschlagen und weitere Gegenstände aus dem PKW entwendet. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zur Tat liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bassum unter 04241/97168-0.

Polizeikommissariat Weyhe

Brand von Grün- und Baumschnitt auf Privatgrundstück

In der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag geriet auf einem Privatgrundstück im Stuhrer Ortsteil Neukrug eine größere Menge Grün- und Baumschnitt in Brand. Das Feuer konnte zeitnah entdeckt und durch die Ortswehr Heiligenrode gelöscht werden. An dem in unmittelbarer Nähe befindlichen, unbewohnten Wohnhaus ist kein Schaden entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell noch an.

Polizeikommissariat Sulingen

Kirchdorf - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitagvormittag befuhren ein 31-Jähriger aus Jade mit seiner Yamaha und ein 54-Jähriger aus Rastede mit seiner Harley-Davidson in einer Krad-Kolonne die Barenburger Straße (B 61) in Kirchdorf in Fahrtrichtung Uchte. Der 54-Jährige setzte den Blinker rechts und beabsichtigte auf ein Tankstellengelände aufzufahren. Der 31-Jährige bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr mit seiner Yamaha auf die Harley-Davidson auf. Der 54-Jährige konnte seine Harley-Davidson einfangen und geradeaus weiterfahren. Der 31-Jährige kam mit seiner Yamaha zu Fall. Der 54-Jährige sowie der 31-Jährige wurden leicht verletzt. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500,- Euro.

Polizeiinspektion Diepholz

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Gleich drei Mal wurde am Freitag, 15.04.2022, durch Beamte des Einsatz- und Streifendienstes in Diepholz bei Fahrzeugführern eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln wahrgenommen.

Wagenfeld

Um 08:25 Uhr wurde ein 24-Jähriger aus Steinfeld mit seinem Pkw angehalten und positiv auf Kokain, THC und Amphetamine getestet. Zugleich konnte vor Ort festgestellt werden, dass der 24-Jährige seinen Pkw mit einem nicht angemeldeten Kennzeichen führt und auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Stemshorn

Im weiteren Verlauf des Tages ergab sich zunächst bei einem 37-Jährigen aus Stemswede der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat. Die Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Barnstorf Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten der Polizei Diepholz einen 21-Jährigen aus Stemshorn, bei dem sich ebenfalls vor Ort der Verdacht erhärtet hat, dass er seinen Pkw unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führt. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Bei allen drei Fahrzeugführern wurden jeweils separate Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahren unter Einfluss von Alkohol

Lemförde

Am frühen Freitagnachmittag kontrollierte die Polizei Diepholz einen Pkw in Lemförde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 31-jährige Fahrzeugführer aus Stemshorn unter dem Einfluss von 0,65 Promille gefahren ist. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Hüde

Im weiteren Verlauf des Nachmittags befuhr ein 43-Jähriger aus Hüde mit seinem Mofa die Ludwig-Gefe-Straße (Hüde) in Fahrtrichtung der Straße "im Dorfe". Hierbei versucht er den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer zu überholen. Der Versuch misslingt. Beim Überholvorgang touchiert er den Radfahrer, so dass beide Beteiligten zu Fall kommen. Der Mofafahrer ist stark alkoholisiert gewesen (2,32 Promille). Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Radfahrer stieg nach dem Hinfallen wieder auf und entfernte sich vom Unfallort. Die Identifizierung des Radfahrers steht noch aus. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Radfahrers liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Diepholz unter 05441/971-0.

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

In den frühen Morgenstunden des Ostersamstages ist es in Lemförde zu einem Tätlichen Angriff zum Nachteil von Polizeibeamten gekommen. Während eines Einsatzes wegen Streitigkeiten griff ein 18Jähriger die eingesetzten Polizeibeamten unvermittelt an. Hierbei schlug er mit den Fäusten auf einen Polizeibeamten ein und versuchte mehrfach nach Ihnen zu treten. Darüber hinaus beschädigte er den Streifenwagen. Aufgrund des aggressiven und gewalttätigen Verhalten des Beschuldigten wurde eine Ingewahrsamnahme angeordnet. Bei einer routinemäßigen Kontrolle im Gewahrsam beleidigt, bespuckt und schlägt er erneut eine Polizeibeamtin. Hiernach wurde vom Richter eine Blutentnahme angeordnet.

