POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 15. April 2022

Diepholz (ots)

Polizeikommissariat Syke

Taschendiebstahl in Bruchhausen-Vilsen

Am Donnerstag, 14.04.2022, kam es gegen 11 Uhr in einem Discounter in der Langen Straße in Bruchhausen-Vilsen zu einem Taschendiebstahl. Einer 87-jährigen Frau aus der Samtgemeinde wurde das Portemonnaie entwendet. Sollten Sie Hinweise zur Tat liefern können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter 04252/938250.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Syke

Am frühen Donnerstag-Nachmittag, 14.04.2022, ist es auf der Sudweyher Landstraße im Bereich der Einmündung "Im Sande" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen. Eine 38-jährige Sykerin befuhr mit ihrem PKW die Sudweyher Straße, um im Einmündungsbereich in die vorfahrtberechtigte Straße einzufahren. Hierbei übersah sie den PKW einer 80-jährigen Sykerin, welcher sich von links nähert. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 80-jährige Frau leicht verletzt wird. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Einbruch in die Grundschule Petermoor in Bassum

Einem Passanten fiel am frühen Samstagmorgen auf, dass ein Fenster an der Grundschule Petermoor in Bassum aufgebrochen wurde. Durch die hinzugerufene Polizei wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter in die Schule eingedrungen sind und dort unter anderem Spinde geöffnet wurden. Zu eventuellem Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Wenn Sie in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich des Schulzentrums am Petermoor etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242 / 9690.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Diepholz

Gleich zwei Mal wurde am Donnerstag, 14.04.2022, durch Beamte des Einsatz- und Streifendienstes bei Fahrzeugführern eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt. Um 15:15 Uhr wurde ein 20-Jähriger in der Starogarder Straße in Diepholz mit seinem Pkw Audi angehalten und positiv auf THC getestet. Um 22:46 Uhr wurde ein 30-Jähriger in Lemförde in der Hauptstraße kontrolliert. Hierbei wurde ebenfalls eine Beeinflussung durch THC und Kokain festgestellt. Bei beiden Fahrzeugführern wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und jeweils ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Rehden

Am 14.04.2022 wurde gegen 16:30 Uhr ein 34-Jähriger aus Rehden mit seinem Pkw angehalten. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist- Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in eine Zahnarztpraxis in Diepholz

In der Zeit vom Freitag, 01.04.2022, bis Donnerstag, 14.04.2022 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Zahnarztpraxis in der Grafenstraße in Diepholz, entwendet wurde u.a. Bargeld. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter 05441/9710.

