Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, illegale Müllentsorgung - Diepholz, Fahrer eines Lastenrades durch Unfall verletzt ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11.00 Uhr wurde ein 16-Jähriger leicht verletzt. Der 16-Jährige war mit einem Lastenrad auf der Wellestraße unterwegs. Als er in die Prinzhornstraße abbiegen wollte, wurde er, obwohl er Handzeichen gab, von einer Pkw-Fahrerin überholt. Dabei kam es zu Kollision und der 16-Jährige erlitt leichte Prellungen. Der gesamte Schaden wir auf rund 900 Euro beziffert.

Sulingen - Verkehrsunfall

Am Montag gegen 10:50 Uhr beabsichtigte ein 31-Jähriger Fahrer aus Minden mit einem Pkw Audi A 6 in Höhe Sulingen Mitte auf die Bundesstraße 214 in Fahrtrichtung Diepholz aufzufahren. Hierbei übersah er einen Lkw mit Spezialaufbau (Müllwagen) eines 40-Jährigen aus Stuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw Audi A6 war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 8500 Euro.

Groß Lessen - Auffahrunfall

Am frühen Montagmorgen befuhren eine 63-Jährige aus Wetschen mit einem Pkw Honda und ein 34-Jähriger aus Lastrup mit einem Pkw VW Passat die Bundesstraße 214 in Groß Lessen in Fahrtrichtung Sulingen. Als die 63-Jährige ihren Pkw Honda verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte der 34-Jährige dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW Passat auf den Pkw Honda auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Weyhe - Vorfahrtsunfall

An der Kreuzung Dreyer Straße / Gutenbergstrasse kam es gestern gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Fahrer eines Lieferwagens übersah an der Kreuzung den Pkw einer 20-jährigen vorfahrtberechtigten Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten. Verletzt wurde niemand, jedoch der Pkw der 20-Jährigen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der gesamte Schaden beträgt rund 9000 Euro.

Schwarme - Wohnungseinbruch

In der Zeit Sonntag, 17.00 Uhr, bis Montag, 17:15 Uhr, verschaffte sich ein noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Vorwiese. Im Haus durchsuchte der Täter mehrere Räume. Zum Diebesgut ist noch nichts bekannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu verständigen.

Bruchhausen-Vilsen - Illegale Müllentsorgung (Foto)

Ein unbekannter entledigte sich seines Mülls, in dem er diesen im OT Süstedt, an der Kreuzung Kiependamm / Hörstener Straße illegal entsorgte. Als möglicher Zeitraum kommt Freitagmittag bis Montagnachmittag in Frage. Hinweise auf den Verursacher, welcher mit einem Fahrzeug vorgefahren sein muss, nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl aus Scheune

Zum wiederholten Male entwendeten Unbekannte mehrere Gegenstände (alte Heizkörper und Kupferrohre) aus einer Scheune in der Straße Bruchhöfen. Die Tat geschah am Montagvormittag zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

