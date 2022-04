Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 10.04.2022

Diepholz (ots)

Diepholz - Zwei Verkehrsunfälle durch betrunkene Verursacher Am Samstagabend kommt es im Diepholzer Stadtgebiet zu zwei Verkehrsunfällen durch betrunkene Verursacher. Der 61-jährige Mann aus Diepholz, sowie der 31-jährige Mann aus Rehden traten jeweils die Fahrt mit einem Pkw an, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol standen. Beide Fahrzeugführer verursachten unabhängig voneinander Sachschäden an einem Stromkasten und an einer Straßenlaterne. Bei dem 61-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Alkoholwert von 1,78 Promille festgestellt. Bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Alkoholwert von 1,24 Promille festgestellt, er stand außerdem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei den Fahrzeugführern wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Führerscheine wurden einbehalten, es wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Lembruch - Zwei Fahrten unter Einfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Polizei Diepholz einen Pkw in Lembruch. Der 30-jährige Fahrzeugführer aus den Niederlanden stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei ihm konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. In der gleichen Nacht wurde ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Lemförde kontrolliert. Bei diesem wurde ein Alkoholwert von 1,69 Promille festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bassum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend kontrollierte die Polizei Syke einen Pkw im Bassumer Ortsgebiet. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 38-jährige Bassumer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bruchhausen-Vilsen - Fahren unter Alkoholeinfluss In den frühen Morgenstunden des Sonntages führte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Syke eine Verkehrskontrolle im Ortsgebiet Bruchhausen-Vilsen durch. Hierbei wurde bei dem Fahrzeugführer ein Alkoholwert von 0,97 Promille festgestellt. Bei dem 25-jährigen Mann aus Bremen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

