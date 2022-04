Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Unfallflüchtige stellt sich der Polizei - Twistringen, E-Scooter Fahrer verunfallt unter Drogeneinfluss ---

Diepholz (ots)

Siedenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Dienstag, 14:00 Uhr bis 23:30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter in Siedenburg, Bockhoper Straße, einen Pkw Seat Ibiza. Der Pkw stand auf dem Parkplatz eines Unternehmens. Beschädigt wurden die Heckscheibe und die Stoßstange. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Späte Einsicht

Am Mittwochvormittag beschädigte eine 29-jährige Pkw-Fahrerin beim Ausparken in der Bismarckstraße einen Pkw auf einem Parkstreifen. Zunächst entfernte sich die 29-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle, meldete sich aber dann im Laufe des Tages bei der Polizei. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. An dem geparkten Hyunday und dem VW der 29-Jährigen entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Wetschen - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer musste gestern bei einer Kontrolle der Polizei seinen Führerschein abgeben. Der 41-Jährige war in Wetschen, Diepholzer Straße, von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Hierbei stellte sich eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers heraus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Am Ende der Kontrolle wurde dem 41-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Syke - Polizei begleitete Versammlungen

Auch am gestrigen Mittwochabend hat die Polizei wieder in Syke zwei angemeldete Versammlungen begleitet. Zu dem Thema "freie Impfentscheidung" trafen sich gegen 18.30 Uhr etwa 100 Teilnehmende. Zu einer Gegenveranstaltung versammelten sich ca. 40 Teilnehmende. Vom Start am Parkplatz Mühlendamm folgte ein Marsch durch die Stadt bis zurück zum Parkplatz. Beide Versammlungen wurden gegen 19.45 Uhr für beendet erklärt. Aus polizeilicher Sicht verliefen beide Versammlungen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Bruchhausen-Vilsen - Scheinwerfer entwendet

In der Zeit von Dienstag, 16:15 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr, wurden von einem Radlader, der an einer Tiefbaustelle im Bereich Bökenbraken stand, zwei Scheinwerfer entwendet. Sie wurde mithilfe von Werkzeug von der Arbeitsmaschine abgetrennt. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Syke-Barrien - Auf nasser Fahrbahn gestürzt

Ein 18-Jähriger ist mit seinem Kleinkraftrad am Dienstag gegen 20:00 Uhr in der Sudweyher Straße auf Höhe der Moorheide in einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen gekommen und gestürzt. Durch den Sturz verletzte sich der 18-Jährige leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Twistringen - Mit E-Scooter verunfallt

Ein 19-jähriger Twistringer befuhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01.45 Uhr mit seinem E-Scooter den Bürgersteig an der Vechtaer Straße in Richtung Neuenmarhorst. Kurz nach dem Kreisel fuhr er plötzlich nach rechts, kollidierte mit einem Gartenzaun und verletzte sich dabei leicht. Die eintreffenden Polizeibeamten ordneten einen Drogentest an, der positiv verlief. Der 19-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

