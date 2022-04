Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung PI Diepholz vom 05.04.2022

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Straßenverkehrsgefährdung in Lembruch - Eickhöpen

Am heutigen Morgen kommt es gegen 07:20 Uhr in Lembruch, Eickhöpen, auf der L853 zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Hier überholt ein Lkw mit Anhänger die vorausfahrende landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger in einer Kurve. Der entgegenkommende Pkw kann lediglich durch die Einleitung einer Vollbremsung eine Kollision vermeiden. Die vorausfahrende landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger wird nach rechts von der Fahrbahn abgedrängt. Sowohl an dem Lkw als auch an der landwirtschaftlichen Zugmaschine entsteht Sachschaden. Zu dem/r Pkw-Fahrer/in ist lediglich bekannt, dass er/sie in Richtung Damme unterwegs gewesen sei. Der/die entgegenkommende Pkw-Fahrer/in wird daher gebeten sich mit der Polizei Lemförde, Tel. 05443 203440, zwecks Zeugenaussagen in Verbindung zu setzen.

Urkundenfälschung in Lembruch

In Lembruch wird am Vormittag des gestrigen Tages ein Pkw kontrolliert, welcher ohne Versicherung und falschen Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum geführt wird. Sowohl die Kennzeichen als auch die Fahrzeugschlüssel werden sichergestellt. Gegen den 28-jährigen und 31-jährigen Fahrzeuginsassen wird ein Strafverfahren aufgrund der Urkundenfälschung und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Diepholz - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis - Strafverfahren gegen Fahrzeugführer und Halterin eingeleitet

Ein 56-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw wird am Montag, gegen 15:30 Uhr, im Diepholzer Stadtgebiet durch eine Polizeistreife kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle wird festgestellt, dass der 56-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Auf dem Beifahrersitz befindet sich zu dem Zeitpunkt seine Ehefrau und Halterin des Kraftfahrzeuges. Nun wird sowohl gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis als auch gegen die Halterin ein Strafverfahren aufgrund der Duldung der Fahrt eingeleitet. Die Weiterfahrt wird dem 56-Jährigen untersagt.

PK Sulingen

- Fehlanzeige -

PK Syke

Twistringen - Reh ausgewichen; Auto Totalschaden

Um den Zusammenstoß mit einem Reh zu vermeiden, ist eine 20jährige Twistringerin, die am Montag um kurz vor 21:00 Uhr in Richtung Neuenmarhorst unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, stieß noch gegen ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten und landete in einem Graben. Der Opel Meriva war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die junge Frau wurde dabei nicht verletzt; der Sachschaden beträgt ca. 2250 Euro.

PK Weyhe

Weyhe - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Montag, den 04.04.2022, in der Zeit von 17:15 Uhr bis 17:25 Uhr, klingeln bislang unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus in Weyhe - Melchiorshausen, in der Straße Auf dem Berge. Nachdem auf das Klingeln zunächst nicht reagiert wird, versuchen diese das Kellerfenster aufzuhebeln. Die Anwohnerin bemerkt dieses und ruft sogleich ihre Nachbarn um Unterstützung. Die unbekannten Täter lassen von der Tat ab und entfernen sich in unbekannte Richtung. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, bitten wir um Hinweise an die Polizei in Weyhe, Tel. 0421 80660.

