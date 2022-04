Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Sachbeschädigungen - Neubruchhausen, Brand eines Wohnhauses ---

Diepholz (ots)

Lembruch - Ohne Führerschein und unter Drogen

Einen 44-jährigen Pkw-Fahrer stoppte eine Polizeistreife am Sonntag gegen 19.50 Uhr in Lemförde, Alte Dorfstraße. Der 44-Jährige war ohne Führerschein unterwegs und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Nach dem ihm eine Blutprobe abgenommen worden war, wurde dem 44-Jährigen ein Strafverfahren eröffnet. Die Weiterfahrt hat die Polizei nochmal eindringlich untersagt.

Bruchhausen-Vilsen - Brand

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2:00 Uhr geriet ein technisches Gerät in einem Hauswirtschaftsgebäude auf dem Gelände des Therapiezentrums Gut Retzen in Brand. Als die Feuerwehr und die Polizei eintrafen, konnte kein offenes Feuer festgestellt werden, aber der Gebäudeteil war stark verrußt und weitere Gegenstände wurden durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt. Der Sachschaden beträgt nach bisherigen Einschätzungen ca. 5000 Euro; Personen wurden nicht verletzt.

Bruchhausen-Vilsen - Sachbeschädigungen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bisher noch unbekannte Randalierer, nach bisherigen Erkenntnissen, einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro hinterlassen. In der Bahnhofstraße wurde vor einem Eiscafè ein Blumenkübel beschädigt, am Vilser Kaffeehus wurde das Leuchtreklame-Schild zerstört und von einem BMW, der auf einem Parkstreifen abgestellt war, der rechte Außenspiegel abgetreten. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Neubruchhausen - Brand eines Wohnhauses

Am heutigen Vormittag gegen 08.00 Uhr geriet aus noch unbekannten Gründen ein Wohnhaus in Neubruchhausen, Hauptstraße, in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand auch das Dach des Hauses bereits in Flammen. Die Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die Brandursache könnte, nach ersten Erkenntnissen, ein Defekt in einer Dunstabzugshaube gewesen sein. Nach Abschluss der Löscharbeiten hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die vom Brand betroffene Wohnung in dem Zweifamilienhaus ist zunächst unbewohnbar. Die Mieterin der zweiten Wohnung wurde untergebracht.

