Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 03.04.2022

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren ohne Führerschein Mit einem E-Scooter war am Samstag, gegen 19:50 Uhr, in Diepholz auf der Straße Am Scheurenkamp ein 24-jähriger Mann aus Diepholz unterwegs. Hier wurde er angehalten und kontrolliert, wobei festgestellt wurde, daß der E-Scooter zu schnell fuhr und der Mann die dafür erforderliche Fahrerlaubnis nicht hatte. Desweiteren wurde von den Beamten festgestellt, daß gegen den Mann ein aktuelles Fahrverbot besteht.

PK Syke + PK Weyhe

PK Sulingen

Fahren unter Alkoholeinfluss in Sulingen Am frühen Samstagmorgen des 02.04.2022, gegen 05:30 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung des PK Sulingen im Hasseler Weg in Sulingen auf einen Jaguar Sport mit auffälliger Fahrweise aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle des 28-jährigen rumänischen Fahrzeugführers aus Löhne stellte sich schnell der Grund für die Fahrweise heraus, denn der Fahrzeugführer stand merklich unter Alkoholeinfluss. Der Fahrzeugführer verweigerte zwar den ihm angebotenen Atemalkoholtest, dennoch wurde ihm im Krankenhaus Sulingen eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus Rohbau

In der Zeit von Fr., 01.04.2022 18:50 h - Sa., 02.04.2022 09:20 h, gelangte bislang u.T. mit einem auf einem Grundstück in Sulingen, Heerweg, versteckten Schlüssel in ein dort im Bau befindliches Haus und entwendet einen Werkzeugkoffer im Wert von ca. 1000 EUR.

Gefährliche Körperverletzungen bei Diskobesuch In der Zeit von So., 03.04.2022 01:50 h - ca. 02.00 h kam es nach vorausgegangener Auseinandersetzungen zwischen einer Gruppe 19 bis 21Jähriger und 40-48 Jähriger in einer Diskothek in Affinghausen, Sulinger Straße, zu mehreren gegenseitigen gefährlichen Körperverletzungen. Dabei wurde u.a. einem Opfer mit einer Glaskaraffe ins Gesicht geschlagen und nicht unerhebliche Schnittverletzungen im Gesicht und eine Augenverletzung zugefügt. Andere erlitten durch Faustschläge Platzwunden am Kopf. Der Grund der Auseinandersetzungen sind bislang nicht geklärt, mutmaßlich könnte eine vorausgegangene sexuelle Belästigung dreier junger Frauen durch einen 48 jährigen Beteiligten ursächlich für die Körperverletzungen sein. Die beteiligten Personen standen zum Teil nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung. Gegen alle Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet. Die medizinische Erstversorgung erfolgte noch vor Ort durch einen RTW, die weitere Versorgung der Verletzungen erfolgte in Eigenverantwortung im Krankenhaus Sulingen.

