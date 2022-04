Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr

Landkreis Betrug am Telefon

Enkeltrick per WhatsApp ---

Diepholz (ots)

Stuhr / Landkreis - Betrug am Telefon / Enkeltrick per WhatsApp

Die Mache der Betrüger ist nicht neu, aber durch die Vielzahl der Anrufe gelingt es ihnen immer wieder an Bargeld oder Schmuck zu gelangen. Am gestrigen Nachmittag erhielt eine 70-Jährige einen Anruf ihres angeblichen Bruders. Dieser sollte krank sein und ihre Hilfe benötigen. Die 70-Jährige übergab ihren Schmuck an eine unbekannte Person, was von Nachbarn beobachtet wurde. Diese riefen anschließend die Polizei. Seit einiger Zeit sind Betrüger verstärkt u.a. in WhatsApp unterwegs. "Hallo Mama. Mein Handy ist kaputt gegangen. Das ist meine neue Nummer" - mit WhatsApp-Nachrichten wie diesen beginnt der neue "Enkeltrick". Denn dreiste Betrüger haben sich vom Telefon auf Messenger-Dienste verlagert, da immer mehr Senioren auch WhatsApp nutzen, um mit ihren Kindern in Kontakt zu bleiben. Die Masche läuft immer gleich ab. Eine unbekannte Nummer schickt eine Nachricht und gibt vor, Sohn oder Tochter zu sein, deren Handy leider defekt sei. Nach der vertraut klingenden Begrüßung mit Herzchen und Kuss-Smileys kommen die Betrüger rasch zur Sache. Mit einer vermeintlichen Notlage wollen sie ihren Opfern Geld abluchsen. "Ich muss heute noch Rechnungen überweisen, komm aber nicht an meine Daten. Kannst du das für mich übernehmen? Morgen kriegst du das Geld zurück" - so ähnlich klingen alle Nachrichten. Zwei Überweisungen in Echtzeit sind schnell erledigt. Doch das Geld, meist einige tausend Euro, landet auf einem Konto, das die Betrüger eingerichtet haben und leerräumen. Senioren sollen um mehrere Hunderttausend Euro geprellt worden sein. Erst bei Kontakt mit dem echten Sohn oder der echten Tochter stellt sich der Betrug heraus. Um Ausreden sind die Kriminellen nicht verlegen. Fragt man etwa nach einem Anruf, heißt es, das ginge noch nicht, da das Handy erst eingerichtet werden müsse. DAS RÄT DIE POLIZEI Vereinbaren Sie mit Ihren Angehörigen Codewörter für sensible Telefonate und Chats. Sollten Sie von einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf - die Kripo braucht ihn, um ermitteln zu können. Rufen Sie bei der Ihnen bekannten "alten" Nummer an. Wenn Sie niemanden erreichen: Fragen Sie den Absender nach Dingen, die nur der echte Sohn/die echte Tochter wissen können. Zum Beispiel: Wie hieß unser erster Hund? Seien Sie bei Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messangerdienste äußerst misstrauisch. Falls Sie nach einer Aufforderung bereits Geld überwiesen haben, nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrer Bank auf und veranlassen Sie eine Rücküberweisung. Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Sollte sich Ihre Telefonnummer tatsächlich einmal ändern, teilen Sie dies am besten persönlich mit. Weitere Infos unter www.polizei-beratung.de

Syke - Verkehrskontrolle

Am Donnerstag gegen 11.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in Syke, Suurend, einen 21-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer. Da der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand, musste er eine Blutprobe abgeben.

Syke - Wohnungsdurchsuchungen

Im Zuge von Ermittlungen der Polizei im Bereich Drogenhandel ergaben sich Hinweise auf mögliche Drogenverkäufer. Nachdem die Staatsanwaltschaft Verden Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt hatte, wurden am gestrigen Nachmittag insgesamt drei Wohnungen in Syke, Hohe Straße, Schäferstieg und Plackenhof durchsucht. Die Polizei beschlagnahmte Klemmbeutel mit Marihuana, Bargeld und Utensilien.

Lembruch - Verkehrsunfall

Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer ist gestern gegen 15.15 Uhr auf der Wagenfelder Straße verunfallt. Er war auf dem Weg Richtung Lembrch, als er nach links von der Fahrbahn geriet und erst auf einem Acker zum Stehen kam. Die Ursache den Unfall ist unklar. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich jedoch heraus, der 43-Jährige ist nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 6000 Euro, er musste abgeschleppt werden.

Bundesstrasse 61 - Straßenverkehrsgefährdung/illegales Autorennen

Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr befuhren zwei hochmotorisierte Geländefahrzeuge der Marke Porsche und BMW die Bundesstraße 61 aus Richtung Bassum kommend in Richtung Neuenkirchen. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit wurden dort mehrere Lkw und Pkw überholt. Auf der Bundesstraße herrschte zu diesem Zeitpunkt reger Verkehr. Bei Gegenverkehr scherte dann jeweils ein Geländefahrzeug wieder ein, bremste die überholten Pkw und Lkw aus und ermöglichte so dem anderen Fahrzeugführer des zweiten Geländefahrzeugs wieder einzuscheren. Dieser Überholvorgang wiederholte sich mehrfach. Die Polizei Sulingen hat die beiden Fahrer angehalten und bittet Zeugen sich unter 04271/949-0 zu melden.

