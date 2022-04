Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden, Vorfahrtsunfall mit zwei Verletzten - Stuhr, Schockanruf-Geldübergabe verhindert - Bassum, mehrere Fahrräder entwendet ---

Diepholz (ots)

Rehden - Verkehrsunfall (Foto)

Gegen 08.10 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Düversbrucher Straße / Wetscher Torfweg zwei Fahrzeugführer leicht verletzt. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer hatte, an der mit Stopp-Zeichen geregelten Kreuzung, einen Lkw-Sattelzug übersehen und war mit ihm kollidiert. Der 25-jährige Lkw-Fahrer konnte den Unfall nicht verhindern und landete nach der Kollision neben der Fahrbahn im Graben. Hier kippte der Sattelzug auf die Seite. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf rund 170000 Euro beziffert. Für die Bergung ist die Düversbrucher Straße noch bis in den Nachmittag voll gesperrt.

Weyhe - Einbruch

Mit einem Stein haben Unbekannte eine Scheibe an der BMÖ Tankstelle an der Syker Straße eingeworfen. In der Nacht zum Sonntag zwischen 04.00 und 05.00 Uhr gelangten die Täter durch die zerstörte Scheibe in den Verkaufsraum der Tankstelle. Die Unbekannten entwendeten mehrere Stangen Zigaretten, bevor sie zu Fuß vom Tatort flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr / Landkreis - Schockanruf, Geldübergabe verhindert / Polizei warnt

Am Donnerstagmittag versuchten Kriminelle bei einem 80 und 84 Jahre alten Ehepaar aus Stuhr am Telefon an Geld zu gelangen. Sie gaben sich als Polizisten aus und sagten der Enkel sei in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Aufmerksame Mitarbeiter des Amtsgerichtes alarmierten in Bremen die Polizei. In der letzten Zeit häufen sich diese Schockanrufe.

Gegen 11:15 Uhr rief ein Mann bei dem Ehepaar in Stuhr-Varrel an und gab sich als deren Enkel aus. Er habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei jetzt auf einer Polizeiwache. Daraufhin übergab er das Gespräch an einen vermeintlichen Polizisten, der eine Kaution forderte, damit der Enkel aus der Haft entlassen werden könne. Die beiden Senioren fuhren daraufhin zu einer Bank und hoben eine größere Summe Bargeld ab. Zwischenzeitlich meldeten sich auch ein vermeintlicher Staatsanwalt und eine Frau, die sich als Gerichtsvollzieherin des Amtsgerichtes ausgab. Sie forderte das Ehepaar auf, das Geld umgehend beim Amtsgericht Bremen zu bezahlen. Sie wurden aufgefordert, ständig erreichbar zu bleiben. Da der Akku des Handys der 80-Jährigen leer war und sie nicht mehr telefonieren konnte, fuhren die Senioren zum Amtsgericht in Bremen. Dort kam einem Mitarbeiter die Geschichte verdächtig vor und er alarmierte die Polizei.

Die Polizei warnt erneut: Wenn sich bei Ihnen eine Polizistin oder ein Polizist oder sonst jemand Fremder am Telefon meldet und nach Ihren Geld- und Wertsachen fragt und auf deren Herausgabe drängt: Legen Sie auf. Das kann nur ein Betrugsversuch sein. Die Polizei wird Sie niemals nach Ihren Geld- beziehungsweise Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten. Das tun nur Betrüger. Auch wenn auf Ihrem Display die Polizeinotrufnummer 110 erscheint, handelt es sich um einen Betrugsversuch. Denn unter dieser Nummer wird Sie die echte Polizei niemals kontaktieren.

Bassum - hochwertige Fahrräder entwendet

Durch den Anbau eines Hauses an der Straße "Am Roßkamp" gelangten in der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 14:00 Uhr, bisher noch unbekannte Täter in die Garage und entwendeten von dort vier hochwertige Mountainbikes und ein Pedelec im Gesamtwert von fast 16000 Euro. Da für den Abtransport der Räder ein Fahrzeug benutzt worden sein muss, bittet die Polizei Bassum Zeugen sich unter, Tel. 04241 / 971680, zu melden.

Twistringen - Werkzeug entwendet

Auf einem Grundstück an der Straße "Op'n Deel" wurde in der Nacht zum Sonntag ein Schuppen gewaltsam geöffnet und hochwertiges Werkzeug entwendet. Anschließend wurde auch ein auf dem Grundstück geparkter Firmenwagen aufgebrochen und Werkzeug von der Ladefläche entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

