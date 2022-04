Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, heimliche Freibadbesucher - Barnstorf, Auffahrunfall mit 4 Pkw - Asendorf, Polizei sucht Zeugen nach Brand am Montag ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Einbruch

In der Zeit von Samstag bis Dienstag brachen bislang Unbekannte in Sulingen, Bassumer Straße, in einen mit einem Vorhängeschloss gesicherten Geräteschuppen (ehemalige Wechselbrücke) ein und entwendeten daraus diverse Werkzeuge und andere Gerätschaften. Des Weiteren wurde ein weiterer gegenüberliegender Geräteschuppen aufgebrochen, aus dem jedoch nichts entwendet wurde. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Diepholz - heimlicher Freibadbesuch

Am späten Dienstagabend gegen 21.30 Uhr sind insgesamt 8 Kinder / Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahre über das verschlossene Eingangstor ins Freibad Diepholz gelangt und Schwimmen gegangen. Sie wurden dabei beobachtet und von der Polizei in Empfang genommen als sie aus dem Wasser kamen. Nachdem alle wieder trocken waren wurden sie den Eltern übergeben.

Barnstorf - Auffahrunfall

In Barnstorf, Lange Straße (B 51), ist es gestern Mittag gegen 13.00 Uhr zu einem Auffahrunfall mit insgesamt 4 Fahrzeugen gekommen. Hierbei wurden 2 Personen leicht verletzt. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer musste verkehrsbedingt hinter einem Taxi anhalten. Die beiden folgenden Pkw-Fahrer konnten ebenfalls anhalten. Der dritte folgende 19-jährige Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurden alle 4 Fahrzeuge zusammengeschoben. Der 19-Jährige und seine Beifahrerin erlitten leicht Verletzungen. Der gesamte Schaden wird auf rund 16000 Euro beziffert.

Weyhe - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Büroraum eines Gartenbaubetriebes in Weyhe, Im Bruch, eingebrochen. Die Diebe entwendeten Bargeld (Wechselgeld) und flüchteten unerkannt.

Asendorf - Polizei sucht Zeugen nach Brand

Am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr brannte es in Uepsen, Uepser Heide, in einem Anbau mit Heizungsraum. Die Feuerwehr konnte den Brand in dem unbewohnten Gebäude schnell löschen. Bereits im Februar hatte es in einem anderen Gebäudeteil bereits gebrannt. Die Polizei bittet Zeugen, die vor dem Brand am Montag etwas beobachtet haben, eventuell zwei Jugendliche, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Twistringen - Autofahrerin erwartet mehrere Strafanzeigen

Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstagabend, gegen 22:20 Uhr, eine 40-jährige Autofahrerin auf der B51 in Twistringen. Hierbei stellte sich heraus, dass sich die Autofahrerin unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen hinter das Steuer gesetzt hatte. Auch bei der Kontrolle des PKW wurden die Beamten fündig. Der Wagen war nämlich gar nicht für den Straßenverkehr zugelassen und wurde mit fremden Kennzeichen geführt. Auf die Fahrerin kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. Um ihren Führerschein muss die 40-Jährige nicht bangen. Sie hat nämlich gar keinen.

