Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barver/Barnstorf, Verfolgungsfahrt - Stuhr, Lkw im Graben - Weyhe, Graffiti an Schule und Hauswänden ---

Diepholz (ots)

Barver / Barnstorf - Verfolgungsfahrt

In der Nacht zum Donnerstag gegen 23.50 Uhr versuchte ein 47-jähriger Fahrer mit seinem Pkw einer Polizeikontrolle zu entkommen und flüchtete. Der 47-Jährige war einer Polizeistreife durch seine unsichere Fahrweise auf der Landesstraße 344 aufgefallen. Er fuhr Schlangenlinien und geriet immer wieder nach rechts in den Seitenraum. Seine Geschwindigkeit betrug ca. 40 km/h bei erlaubten 100 km/h. Als die Polizei den 47-Jährigen anhalten wollte, ignorierte er die Haltesignale und gab Gas. Die dann folgende Verfolgungsfahrt führte über die L 344 in Richtung Eydelstedt und weiter nach Barnstorf. Dort am Bahnhof stoppte der 56-Jährige den Pkw, flüchtete zu Fuß und wollte sich in einem Gebüsch verstecken. Die Polizisten fanden ihn aber schnell. Der Grund für die Flucht stellte sich ebenfalls schnell heraus. Ein Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille. Einen Führerschein konnte der 47-Jährige nicht vorweisen, der wurde ihm bereits abgenommen. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren.

Neuenkirchen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch kam es in der Zeit zwischen 13:05 Uhr und 19:40 Uhr im Bereich der Gartenstraße in Neuenkirchen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Grundstückszaun beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Zaun wird auf über 1000 Euro beziffert. Hinwiese auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490, entgegen.

Stuhr - Lkw im Graben

Am Mittwoch gegen 12.10 Uhr geriet ein 56-Jähriger aus ungeklärter Ursache mit seinem Lkw auf der Obernheider Straße in den Seitenraum und landete im Graben. Für die Bergung mit einem Kran musste die Obernheider Straße für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Der Fahrer blieb unverletzt und es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Weyhe - Graffiti

Gleich vier Schmierereien haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Erichshof, Hombachstraße und Am Sandberg, begangen. An die Sporthalle der Grundschule, an einem Garagentor und an zwei Hauswänden wurden Graffiti hinterlassen. Hinweise auf die möglichen Verursacher nimmt die Polizei Weyhe, 0421 / 80660, entgegen.

Bassum - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am Mittwoch gegen 06:20 Uhr kam es auf der B51 in Höhe Klenkenborstel zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 20-jähriger aus Drentwede beabsichtigte mit seinem Pkw auf die B51 einzubiegen. Dabei übersah er den Pkw eines 38-jährigen Hamburgers, welcher die B51 in Richtung Diepholz befuhr. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich der Pkw des 38-Jährigen. Der Fahrer und sein Beifahrer sowie der 20-jährige Unfallverursacher wurden leicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 8000 Euro beziffert.

