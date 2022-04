Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 17.04.2022

Diepholz (ots)

Poolizeiinspektion Diepholz

Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten

Am Samstag, gegen 10:45 Uhr, kam es in Barnstorf, Moorweg, Ecke Peperweg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin übersah die von rechts kommende, bevorrechtigte 54-jährige Fahrerin eines Teslas und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden die 23-jährige Fahrzeugführerin und ihre 24-jährige Beifahrerin sowie die 54-jährige Fahrerin des anderen Fahrzeuges leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 30.000 EUR.

Polizeikommissariat Syke

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag wurde ein 35-jähriger Fahrzeugführer eines Pkws durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Syke im Ortsgebiet Syke kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle wurde ermittelt, dass der 35-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Polizeikommissariat Weyhe

Renitenter Ladendieb

Am Samstagnachmittag, gg. 15:20 h, wurde ein 23-jähriger Mann aus Moldawien von einem Angestellten eines Baumarktes in Stuhr-Gr.-Mackenstedt bei dem Versuch eines Ladendiebstahls erwischt. Im Zuge dessen griff der 23-jährige den Angestellten an und schlug ihn. Der Angestellte setzte sich mit einem Reizstoffsprühgerät zur Wehr. Beide Männer erlitten dabei leichte Verletzungen. Die hinzugerufene Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein. Der 23-jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen.

Einbruch

Am 16.04.2020, gg 21:55 h, versuchte ein dunkel gekleideter Mann ein Fenster eines Hauses aufzubrechen. Als dies misslang, schlug er die Scheibe ein. Der Täter entfernte sich von der Örtlichkeit. Ein Zeuge konnte der Polizei noch eine Beschreibung des Täters geben. Eine Fahndung blieb erfolglos. Weitere Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei melden.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Am Samstag, gg. 14:35 h, wurde ein 57-jähriger Weyher mit seinem E-Scooter in Weyhe-Lahausen, Lahauser Str., kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass für das Kfz. kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die Fahrt endete für den 57-jährigen, den nun ein Strafverfahren erwartet.

Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, gg. 02:45 h, wurde in Weyhe, in der Straße Im Bruch, ein 18-jähriger Weyher als Fahrer eines Mercedes kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Erschwerend für den jungen Mann kommt hinzu, daß er seinen Führerschein erst seit ca. 2 Wochen hat. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Stark alkoholisierte Frau verursacht Verkehrsunfall Am Samstag, gg. 16:00 h, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Stuhr-Brinkum, Jupiterstraße, zu einem Verkehrsunfall. Die später ermittelte Verursacherin stieß beim Ausparken mit ihrem Pkw erst gegen einen Poller und anschließend gegen einen anderen Pkw. Davon unbeeindruckt entfernte sie sich von der Unfallstelle, konnte aber Dank eines Zeugen ermittelt und an ihrer Wohnanschrift durch die Polizei angetroffen werden. Die 73-jährige Stuhrerin war dermaßen stark betrunken, dass sie nicht nur keinen Alkotest durchführen konnte, sondern auch gleich mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wo ihr dann eine Blutprobe entnommen wurde. Auch gegen diese Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 2500,-EUR

Radfahrer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle Am Samstagnachmittag, gg. 17:20 h, stieß ein bislang unbekannter Radfahrer gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw in der Tannenstraße in Stuhr. Durch den Anprall entstand ein Schaden am Pkw von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

