Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz für den 18.04.2022

Diepholz (ots)

Sulingen:

Affinghausen - Pkw-Aufbrüche vor Diskothek In der Nacht von Sonntag 17.04.2022 um 22:30 Uhr auf Montag 18.04.2022 um 03:30 Uhr wurden drei auf dem Parkplatz der dortigen Event-Gastronomie in der Sulinger Straße abgestellte Pkw von einem bislang unbekannten Täter aufgebrochen. Hierbei wurden die Seitenscheiben zerstört, um an die im Fahrzeuginnenraum gelagerten Wertgegenstände zu gelangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/949-0 entgegen.

Wehye:

Einbruchsdiebstahl In der Zeit vom 16.04.2022 gegen 15:30 Uhr bis zum 17.04.2022 10:00 Uhr kam es in Stuhr, Ortsteil Moordeich, in der Königsberger Straße zu einem Einbruchsversuch. Der bislang unbekannte Täter hebelte zunächst im rückwärtigen Bereich des Hauses an einer Tür und einem Fenster, bevor mit einem Stein eine Scheibe zerstörte. In dem Haus wurde augenscheinlich nichts entwendet. Zeugen der Tat oder Personen, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Syke:

Asendorf - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am 17.04.2022, um 18:21 Uhr, befährt ein 23-jähriger Syker mit seinem Motorrad in Asendorf die K136/ Hoyaer Straße aus Richtung Duddenhausen kommend in Richtung Asendorf. In einer Linkskurve verliert der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Motorrad und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 23-Jährige wird durch den Unfall leicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Syke - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person Am 17.04.2022, um 16:05 Uhr, befährt ein 62-Jähriger aus Goldenstedt mit seinem Motorrad in Syke die K125/ Henstedter Straße aus Syke kommend in Fahrtrichtung Henstedt. Im Verlauf einer Linkskurve kommt der Fahrzeugführer mit dem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Fahrbahnseitenraum kollidiert dieser anschließend mit einem Straßenbaum. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall tödlich verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

