Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Grafitti

Suhl (ots)

Zwischen Mitte Dezember und dem 07.01.2022 sprühten unbekannte Täter mit Spraydosen unterschiedliche, unleserliche Tags in verschiedenen Farben an eine Mauer einer Firma in der Straße Am Steinsfelder Wasser in Suhl. Der Sachschaden beträgt ca. 1000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

